Kto wystąpił? Nie da się ukryć, że gdy wieść o występie Beyonce (czy ona jest w ciąży?), Bruno Marsa i Coldplay trafiła do mediów, wszyscy oglądali Super Bowl 2016 tylko dla nich. My także.

W sieci pojawiło się już nagranie z Super Bowl 2016, który jak zwykle przejdzie do historii i będzie żyć w sieci przez kolejne 364 dni. O ile sam mecz futbolowy nie leży w naszych zainteresowaniach, o tyle występ w połowie rozgrywek, tzw. half-time show, wzbudził masę emocji!

Warto wspomnieć o Lady Gadze, która wykonała humn, wprawiając w osłupienie widzów widowiska. Ona ma absolutnie mocarny wokal! Jednak to Super Bowl Halftime Show 2015 obejrzało prawie 120 milionów osób, dlatego w tym roku na scenie nie mogło zabraknąć największej gwiazdy pop ostatnich lat. Beyonce wykonała z Coldplay i Bruno Marsem "Formation", a także hitowy kawałek "Uptown Funk". Coldplay zaprezentowało na Super Bowl swoje największe hity: "Viva La Vida", "Paradise" oraz najnowsze "Adventure of a Lifetime".

Miłego oglądania i słuchania!





Bruno and Beyoncé and all your teams. Thank you. We love you so much. Love Coldplay

Posted by Coldplay on 7 luty 2016