Niemal cały 2020 rok i początek 2021 minęły pod znakiem obostrzeń sanitarnych. Pandemia koronawirusa daje się wszystkim we znaki, a szczególnie mocno odbiła się na branży ślubnej. Przez większość ubiegłego roku, organizacja wesela była praktycznie zabroniona lub wiązały się z nią restrykcyjne ograniczenia.

Reklama

Czy w tym roku mamy szansę na odmrożenie branży weselnej i powrót hucznych ceremonii? Izabela Janachowska, jedna z najsłynniejszych w Polsce ekspertek ślubnych apeluje, by rząd w końcu podjął decyzję i nie trzymał narzeczonych w niepewności.

Izabela Janachowska o ślubach w 2021 roku

Zdaniem Janachowskiej stanowisko w kwestii organizacji wesel w 2021 roku, powinno zostać określone przez rządzących już teraz.

To są eventy planowane z ogromnym wyprzedzeniem. Zostawianie tego na ostatnią chwilę, kiedy sezon ślubny rusza lada chwilę, a oni podejmą decyzję w kwietniu, czy w maju, to już będzie za późno - mówi

Gwiazda zaznacza również, że zarówno ona, jak i branża ślubna oraz młode pary planujące swój wielki dzień, chcą po prostu wiedzieć, czego się spodziewać. Najgorsze jest bowiem oczekiwanie w niepewności, czy do ceremonii w ogóle dojdzie.

Janachowska obawia się, że branża ślubna zacznie w końcu buntować się przeciwko brakowi decyzyjności rządu i wesela będą odbywać się niezależnie od obostrzeń. Mimo to ekspertka liczy na to, że nasza większa wiedza na temat ochrony przed koronawirusem i szczepienia pozwolą na to, że ceremonie zaślubin już latem wrócą do normy.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Dawid z „Rolnik szuka żony” znowu gra na dwa fronty? Fala krytyki spłynęła na uczestnika programu

Magda z „Rolnik szuka żony” dostała najwięcej listów w historii programu. Mimo to nie udało się jej znaleźć miłości...

Ania i Jakub z „Rolnik szuka żony” rozstali się. Jak zareagował na to jej syn? „Był mądrzejszy niż ja”