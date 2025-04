Nowy miesięcznik Wydawnictwa Edipresse Polska już niebawem pojawi się punktach sprzedaży! Tymczasem 14 kwietnia w restauracji LIF odbyło się śniadanie prasowe poświęcone nowemu projektowi Be Active. Dietetyka&Fitness. Redaktor naczelną jest Ewa Chodakowska.

Reklama

Be Active. Dietetyka & Fitness - dla kogo?

Nowe pismo Edipresse dedykowane jest kobietom w wieku 18-35 lat, zainteresowanym aktywnym trybem życia, przywiązującym szczególną wagę do zdrowia we wszystkich jego aspektach. To odpowiedź na potrzeby czytelniczek, które świadomie podchodzą do kwestii odżywiania i w odpowiedzialny oraz holistyczny sposób chcą o siebie zadbać. Znajdą w nim wiele ciekawych artykułów dotyczących aktywności fizycznej, racjonalnej diety, wspartych radami ekspertów i badaniami naukowymi.

Ewa Chodakowska redaktor naczelną

Unikalny charakter pisma gwarantuje osoba redaktor naczelnej – autorytet, a zarazem bardzo popularna i lubiana ekspertka w dziedzinie fitness i zdrowego stylu życia. Ewa Chodakowska osiągnęła spektakularny sukces zachęcając kobiety do ćwiczeń fizycznych i zdrowego odżywiania. Jej profil na Facebooku śledzi ponad 1,5 miliona fanów. Jest także autorką bestsellerowych książek oraz programów treningowych, w których motywuje, radzi i dzieli się swoim profesjonalnym doświadczeniem.

Magazyn zadebiutuje w czerwcu tego roku z ceną 7,99 zł i będzie ukazywał się w cyklu miesięcznym.

Reklama

Więcej:

Ewa Chodakowska szykuje dla fanek coś specjalnego

Ewa Chodakowska o swoim dzieciństwie

Viva!: Ewa Chodakowska o początkach swojej kariery