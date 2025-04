Niedawno Ewa Chodakowska podzieliła się rewelacyjną wiadomością: została redaktor naczelną magazynu "Be Active. Deietyka & Fitness". Jaką będzie szefową i jakie ma plany odnośnie nowatorskiego projektu?

Reklama

Nowe pismo Wydawnictwa Edipresse dedykowane jest wszystkim tym, którzy są zainteresowani aktywnym trybem życia, i którzy przywiązują szczególną wagę do swojego zdrowia we wszystkich jego aspektach. Jak o siebie dbać, uzyskać idealną figurę i co równie ważne - utrzymać ją? Magazyn to kompendium wiedzy na temat zdrowego stylu życia. Ewa Chodakowska podzieliła się swoją wiedzą dotyczącą prowadzenia pisma:

Na pewno nie będę osobą niezauważalną, tylko przychodząca na spotkania i kolaudację. Będę się mocno udzielać, bo kiedy podejmuje się jakiegoś projektu czy wyzwania, to chcę dać z siebie 100 procent. Okazuje się, że pole do popisu jest ogromne i ja będę z tego korzystać.

Okazało się, że własny magazyn był od zawsze marzeniem trenerki. Ewa Chodakowska już osiągnęła spektakularny sukces, zachęcając kobiety do ćwiczeń, wyrywając z codziennej rutyny i wierząc w ich możliwości. Jej profil na Facebooku śledzi ponad 1,5 miliona fanów! Jest także autorką książek, które co roku uzyskują status bestsellerów. "Be Active. Dietetyka & Fitness" to kontynuacja jej dążeń do obudzenia w Polkach potrzeby zmian i wiary w siebie.

Bardzo ważne jest dla nas to, aby kobieta, która trzyma ten magazyn w ręce, czuła, że jest on jej bardzo bliski, wydany przez dobrą koleżankę z Facebooka, który jest dla niej, bo odpowiada na pytanie, które zadała po stokroć. Zebrany materiał będzie przedstawiony w bardzo przejrzystej formie.

Miesięcznik trafi do kiosków już w czerwcu!

Reklama

Zobacz:

Trening Ewy Chodakowskiej

Chodakowska dostała program w TV

Lewandowska nie radzi sobie z krytyką?