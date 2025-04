Program „Twoja twarz brzmi znajomo” doczekał się już 15. edycji na antenie Polsatu. Laureatem najnowszej został Robert Janowski, a zaraz za nim na podium uplasowali się Barbara Kurdej-Szatan i Adam Zdrójkowski. O tym ostatnim głośno było ostatnio ze względu na rozstanie z wieloletnią dziewczyną - Wiktorią Gąsiewską.

Teraz na ten temat wypowiedziała się także Kurdej-Szatan, która darzy kolegę z programu wielką sympatią.

Kurdej-Szatan o rozstaniu Zdrójkowskiego

Za kulisami programu, Basia wyznała, że Adam przeżywa rozstanie z ukochaną, ale... wyraziła też nadzieję, że być może para jeszcze do siebie wróci.

– Każdy z nas miał takie momenty w życiu, każdy czasem przeżywa rozpady związków. To nie znaczy, że tak będzie zawsze, może jeszcze się zejdą – wyznała Kurdej-Szatan.

Aktorka podkreśliła jednak, że problemy sercowe nie przeszkadzają Zdrójkowskiemu w pracy, w której skoncentrowany jest na celu. To właśnie dlatego udało mu się zajść w programie tak daleko.

– Wiadomo, że Adaś to przeżywa i nie jest mu łatwo, ale to jest profesjonalista i on, jak przychodzi, robi to, co do niego należy – powiedziała gwiazda.

Przypomnijmy, Zdrójkowski i Gąsiewska zaczęli się spotykać pracując na planie serialu „Rodzinka.pl”. Para potwierdziła rozstanie, kiedy media obiegły zdjęcia, na których Wiktoria spędza wspólny wieczór z tancerzem Jakubem Lipowskim.

