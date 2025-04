Czasem zdarza się tak, że nawet podczas budowy wymarzonego domu od zera coś idzie nie tak - a to kolor kafelków okazuje się inny niż ten wyśniony, a to trudno dogadać się ze współmałżonkiem co do innego szczegółu... Ania i Grzegorz Bardowscy wiedzą o tym doskonale, bo też właśnie budują swój dom.

Budowa ich czterech kątów to nie byle jakie wydarzenie - dom ma mieć 200 metrów kwadratowych, 4 sypialnie i 2 garderoby. Małżeństwo zdradza, że koszty przerosły ich oczekiwania aż o 30%, dlatego póki co nie planują się do niego wprowadzić.

Ania i Grzegorz Bardowscy o nowym domu

Aby ułatwić sobie zadanie podczas aranżacji wnętrz, Bardowscy zdecydowali się na pomoc projektanta i zgodnie mówią, że była to bardzo dobra decyzja - tym bardziej, że do tej roli zatrudnili koleżankę Ani, dzięki czemu nie mieli problemów z nieporozumieniami. Ta sama projektantka pomagała im przy mieszkaniu kilka lat temu.

Póki co para podzieliła się ze swoimi obserwatorami kilkoma pierwszymi projektami - łazienki na górze, sypialni oraz pokojów dzieci. Ten pierwszy przyprawi o szybsze bicie serca wielu fanów nowoczesnego i eleganckiego minimalizmu. Łazienka ma być częściowo wyłożona marmurem, który przełamywało ciemne drewno oraz czarne akcenty.

Pomysł na tę łazienkę początkowo jednak wyglądał inaczej. Pod wanną miało być podświetlenie, a kamień miał pokrywać całe ściany pomieszczenia. Oboje jednak zgodnie doszli do wniosku, że taki projekt im nie odpowiada, a Grzegorz otwarcie twierdzi, że marmury zupełnie się mu nie podobają. Miejmy nadzieję, że do tej łazienki jednak się przekona - wygląda naprawdę przepięknie!

