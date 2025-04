Ania i Grzegorz Bardowscy bez wątpienia są jedną z najbardziej lubianych par z „Rolnik szuka żony”. Chociaż widzowie poznali ich w drugiej edycji programu, do tej pory cieszą się dużą popularnością i chętnie ją wykorzystują, dzieląc się z fanami na Instagramie szczegółami swojego prywatnego życia.

Program przyniósł im jednak nie tylko popularność, ale przede wszystkim miłość i szczęśliwą rodzinę. Bardowscy wzięli ślub 5 lat temu i od tamtej pory doczekali się już dwójki uroczych szkrabów. Czy są jednak zgodną parą?

Ania i Grzegorz Bardowscy przeszli test zgodności małżeńskiej

W znacznej większości kwestii małżeństwo było zgodne, jednak pojawiło się kilka sprzecznych odpowiedzi. Bardowscy nie mogli dojść do porozumienia w kilku kwestiach, szczególnie tych dotyczących obowiązków domowych i rodzicielskich. Okazuje się, że nie mogli dogadać się na przykład w kwestii tego, kto częściej wstaje w nocy do dzieci. Ania wskazała na męża, a Grzegorz... na żonę. Widać, że doceniają to, co robi ich druga połówka!

Inaczej sprawa wygląda z wyrzucaniem śmieci. Ania musi długo suszyć mężowi głowę, by wyniósł je do kosza, a on żartuje, że przy tysięcznym razie wstaje, i faktycznie to robi. Rolnik za to lepiej potrafi śpiewać - przynajmniej zdaniem swojej żony. Chociaż nie robi tego publicznie, czasem, gdy Ania w samochodzie udaje, że śpi, ten pozwala sobie na rockowe serenady. Ania Bardowska przyznaje, że uwielbia tego słuchać! Jej mąż zaś z przyjemnością nasłuchuje, jak ta śpiewa dzieciom.

Oboje uważają, że są równie uparci, jednak po kłótni to Ania częściej podaje rękę na zgodę. Grzesiek za to częściej mówi słowo „kocham”. Czy kłócą się o pieniądze? Pieczę nad domowymi finansami sprawują wspólnie, ale oboje zgodnie mówią, że to Ania rozsądniej je wydaje. Grzegorz lubi wydawać pieniądze, podczas gdy jego żona długo zastanawia się, zanim coś kupi.

