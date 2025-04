Prezydent USA Barack Obama kończy swoją drugą kadencję z poparciem 58 proc. Amerykanów - takie informacje podało Gallup. Prezydent Obama swoje pożegnalne przemówienie wygłosił przed 20 tys. osób w Chicago, w miejscu, w którym zaczynał swoją polityczną karierę. Swoim przemówieniem poruszył serca Amerykanów, i nasze także.

- Kiedy przyjechałem tutaj, miałem dwadzieścia kilka lat. Szukałem siebie samego i celu w życiu. Zrozumiałem, że zmiana dokona się tylko wtedy, kiedy zwykli ludzie się w nią zaangażują i kiedy wspólnie jej dokonają. Po ośmiu latach prezydentury ciągle w to wierzę! Na tym polega wyjątkowość Ameryki.

Amerykanie nie szczędzili mu braw. Wszyscy, zasłuchani, spijali z jego ust każde słowo pożegnania. Podsumował swoją kadencję, wskazywał, że jego prezydentura była motywowana miłością do Ameryki.

- Nie byliśmy ani nie jesteśmy idealni, ale mamy zdolność zmiany na lepsze, która sprawia, że życie tych, którzy po nas przychodzą, jest lepsze.

Barack Obama wzruszył się podczas przemówienia i wzruszył słuchaczy. Padły podziękowania - w kierunku elektoratu, jak i bliskich. Każdemu, kto przez 8 lat wspierał jego działalność.

- Dziś to moja kolej, by powiedzieć dziękuję. Każdego dnia uczyłem się od was. To wy zrobiliście ze mnie lepszego prezydenta, lepszego człowieka.

Płakał Obama, płakała jego żona Michelle i ich córka

Prezydent w swoim pożegnalnym przemówieniu zarażał pozytywnym nastawieniem i podkreślał wartość demokracji. Najbardziej poruszające były piękne słowa skierowane do żony i córek.

- Michelle LaVaughn Robinson, dziewczyno z South Side. Przez ostatnie 25 lat byłaś nie tylko moją żoną i matką naszych dzieci, byłaś też moją najlepszą przyjaciółką. Podjęłaś się zadania, o które nie prosiłaś i wypełniłaś je z wdziękiem, stylem, energią i poczuciem humoru. Sprawiłaś, że Biały Dom stał się miejscem dla każdego, a młode pokolenie pragnie sięgać wyżej, bo ma ciebie za wzór. Jestem z ciebie dumny, cały nasz kraj jest z ciebie dumny.

Barack Obama zwrócił się także do córek:

- Jesteście wspaniałymi młodymi kobietami, ze wszystkiego, co w życiu robiłem, z niczego nie jestem tak dumny, jak z bycia waszym tatą.

