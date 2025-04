Po 8 latach Michelle Obama opuszcza Biały Dom. Nie tylko USA, ale i cały świat płacze, bo chyba nigdy w historii żaden kraj nie miał tak fantastycznej pierwszej damy. Choć do jej męża można mieć wiele zastrzeżeń, ona swoją rolę odegrała doskonale!

Czemu Michelle Obama była najlepszą pierwszą damą?

Podczas pożegnalnego przemówienia Barack Obama powiedział - Sprawiłaś, że Biały Dom to miejsce, które należy do wszystkich. - tak czuli się nie tylko Amerykanie. Michelle jest inspirującą kobietą, z którą utożsamiać się może każda z nas. Jest wzorem do naśladowania dla innych pierwszych dam, które powinny uczyć się od niej otwartości, miłości i... dystansu do siebie.

10 powodów czemu Michelle Obama jest po prostu COOL

Kiedy jej mąż rządził supermocarstwem, ona wprowadzała w życie swoją wizję USA. Skupiła się promowaniu edukacji i walce z niedożywieniem dzieci. Ponadto zwróciła uwagę Amerykanów na problem niezdrowej żywności i braku ruchu. Nie tylko stworzyła programy Choose My Plate, czy Let's Move, ale sama sadziła warzywa i pokazywała dzieciom, jak tworzyć zdrowe posiłki. A oprócz tego skakała, ćwiczyła i tańczyła. Wszystko po to, by ruszyć swój naród sprzed telewizorów. Była pierwszą damą, która wyglądała pięknie w dobrze skrojonym komplecie, ale równie fantastycznie w stroju sportowym. Pamiętacie, którąś z naszych pierwszy dam, które z takim poświęceniem sprawowały swój urząd?

Pierwsza dama z klasą

Oprócz tego, inne pierwsze damy powinny uczyć się od niej stylu. Mimo, że jej kreacje czasami były zbyt odważne, to branża ceniła jej nieszablonowość. A do tego, na co warto zwrócić uwagę, Michelle Obama promowała modę z amerykańską metką. Nosiła kreacje od topowych, ale i mniej znanych designerów, dzięki czemu napędzała rynek. To samo robi księżna Kate.

Oprócz tego, że jest kompetentna, potrafi się również bawić. A tej umiejętności brakuje pierwszym damom nie tylko w Polsce. W końcu żona prezydenta reprezentuje każdą z nas. Powinna być zatem bliżej nas. Michelle Obama była dostępna, niemal na wyciągnięcie ręki. Wyobrażacie sobie Agatę Kornhauser-Dudę np. w Dzień Dobry TVN opowiadającej o ulubionej muzyce czy porannych ćwiczeniach?

Zobacz jak Michelle Obama śpiewa "Single Ladies" Beyonce

Mimo wszystko mamy wrażenie, że nie żegnamy się z nią na długo. Eksperci uważają, że Michelle Obama przez najbliższe lata będzie przygotowywała się do roli prezydenta USA. Mamy nadzieję, bo na takim stanowisku powinna znaleźć się nie tylko kompetentna osoba, ale również taka, która rozumie problemy świata, jest empatyczna, a do tego pozostaje trzeźwo myśląca i wie co to znaczy luz. Życzymy powodzenia i... do zobaczenia!