Okazuje się, że ojcowie potrafią bez reszty zaangażować się w rolę taty i chcą... równouprawnienia! Ashton Kutcher kompletnie oszalał na punkcie córeczki, Wyatt isabelle Kutcher, o czym pisaliśmy kilka tygodni temu. Teraz walczy o swoje prawa!

Reklama

5-miesięcza Wyatt jest oczkiem w głowie rodziców. Pierwsze dziecko Kunis i Kutchera stało się także gwiazdą Internetu. Wszystko za sprawą uroczych zdjęć aktora z małą, który niemalże wszędzie zabiera ze sobą Wyatt. Kunis zdradziła, że Kutcher jest idealnym ojcem i nikt nie dorówna jego umiejętnościom i cierpliwości.

Jest cudownym tatą. Sama nie dałabym rady. Jest przy mnie i przy małej w 100 procentach.

Oboje bardzo angażują się w wychowanie Wyatt Isabelle, a sama Kunis przyznała, że to najważniejsza rola jej życia.

Smutna wiadomość dla fanów Mili Kunis

Ani Kutcher, ani Kunis, nie odczuwają potrzeby grania spektakularnych ról w filmowych hitach, a tym bardziej zatrudniania opiekunki. Potrafią pogodzić obowiązki rodzicielskie z zawodowymi, a przy tym fenomenalnie się prezentować. Aktorka udowodniła to, w momencie gdy pojawiła się na premierze najnowszego filmu z jej udziałem, "Jupiter Ascending". Jako rodzice radzą sobie wspaniale, nie szczędząc słów uznania i wsparcia:

Mila jest najwspanialszą mamą, nawet nie jestem w stanie tego wyrazić. Codziennie chodzę do pracy i gdy wracam do domu, ona jest po prostu perfekcyjna i wygląda, jakby wszystko było po prostu idealnie.

Co ciekawe, Mila Kunis w jednym z telewizyjnych show przyznała, że Kutcher jest mistrzem... przewijania Wyatt! To on jako pierwszy wziął na siebie tę powinność i do tej pory z chęcią opiekuje się Wyatt i dba o jej komfort. Kunis śmiała się, że przystojny aktor mógłby "przewijać cudze dzieci". Niemożność wykonania tej czynności w miejscu publicznym spowodowała, że zapoczątkował on gorącą dyskusję na temat przewijaków w męskich toaletach. Na jego profilu na portalu społecznościowym pojawił się pełen oburzenia wpis.

NIGDY nie ma przewijaka w męskich toaletach! Pierwsza publiczna toaleta, do której się udam i będzie miała przewijak, dostanie publikację na moim Facebooku! Niech się w końcu coś zmieni!

Prawdę mówiąc, jesteśmy pod wrażeniem! To niespotykany apel i chęć wprowadzania zmian na lepsze. Dzięki temu wyznaniu Ashton Kutcher z pewnością zyskał w oczach wielu kobiet. Jego zachowanie jest godne podziwu. Jesteśmy na tak!

Reklama

Zobacz także:

Smutna wiadomóść dla fanów Mili Kunis

Z którą aktorką całowała się Mila Kunis?

Zdjęcia córeczki Kunis i Kutchera

Kunis w ciąży na spacerze z ukochanym