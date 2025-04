Na premierze filmu "Jupiter Ascendings" czerwony dywan rozpostarł się przed dwiema pięknościami - Milą Kunis i Jenną Devan-Tatum, która skradła spojrzenia (i obiektywy) wielu fotoreporterów!

Jenna Dewan Tatum to nie tylko żona przystojnego aktora!

Od 2002 roku śliczna 34-latka próbuje swoich sił jako aktorka.

Czy pamiętacie jej występ w filmie "Step up"? Tak! Jenna jest przede wszystkim tancerką, a uroda i talent sceniczny pozwolił jej na rozwinięcie skrzydel w Hollywood.

Figura aktorki zapiera dech w piersiach - znakomicie podkreślala to długa, dopasowana suknia w soczystym pomarańczowym kolorze.

Na premierze wyznała, że naprawdę podobał jej się pocałunek z Kunis i chętnie by go powtórzyła!

Wiadomo jednak, że był to po prostu z jej strony towarzyski żart, bowiem aktorka jest fanką urody Mili i chciala dać temu wyraz.

Co ciekawe, w aktorce drzemie polska krew! Jej ojciec ma polsko-libańskie korzenie.

