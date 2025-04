Odkąd została mamą, przewartościowała swoje życie. Zmieniło się postrzeganie pracy jako priorytetu, córka stała się priorytetem. Anna Wendzikowska postanowiła się otworzyć i na swoim blogu umieściła wpis o macierzyństwie...

Taki tytuł nadała wieczornemu postowi. Jesteśmy w stanie uwierzyć w to, co Anna Wendzikowska napisała o zmianach, jakie przynosi przyjście na świat dziecka. Kornelia ma raptem 9 miesięcy, ale sam czas ciąży sprawia, że kobieta doznaje olśnienia...

Zbieram się do tego wpisu już drugi tydzień. Chciałabym napisać o tym, jak dziecko zmienia wszystko... Ale to taki banał. Słyszałam to przecież tysiące razy: zmieniają się priorytety, nic już nie jest takie samo, zrozumiesz jak tego doświadczysz. I wiecie co? Wreszcie to rozumiem...