Anna Starmach w ciągu ostatnich miesięcy traci na wadze. W ciągu roku, jak podaje dwutygodnik Flesz, schudła niemal 10 kilogramów i zachwyca szczupłą figurą. Wszystko dla lepszego samopoczucia i aby w sukni ślubnej wyglądać rewelacyjnie!

Anna Starmach od lat jest w związku z tym samym partnerem. Wraz z narzeczonym Piotrem pobiorą się pod koniec sierpnia tego roku! Jak informuje dwutygodnik "Flesz", wesele odbędzie się w Krakowie i z tego co wiadomo, plany zmieniły się, i to diametralnie. Bo początkowo Starmach mówiła o kameralnej uroczystości, a szykuje się huczne wesele!

Anna Starmach wychodzi za mąż

- Anna i Piotr początkowo zamierzali zorganizować ceremonię ślubną za granicą i zaprosić na nią tylko najbliższą rodzinę i przyjaciół. Ale po namyśle uznali, że chcą mieć wielkie wesele, i postanowili je urządzić w Krakowie. – Wesele odbędzie się pod koniec sierpnia – zdradza informator. Jeśli chodzi o suknię ślubną, to wszystko jest dopięte na ostatni guzik. – Ania wybrała już suknię ślubną. Chciała zamówić kreację u jednego ze znanych projektantów, ale zrezygnowała z tego pomysłu, gdy przypadkowo znalazła wymarzony model w eleganckim butiku – dodaje.

Anna Starmach przebywa teraz w Australii, gdzie w lipcu nagrywa zdjęcia do nowej edycji "MasterChefa". Co do wesela, wiemy jedno - menu z pewnością nie zawiedzie żadnego gościa!

