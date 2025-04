Rozpoznawalność Annie Powierzy przyniosła przede wszystkim rola Czesi w popularnym serialu „Klan”. To właśnie ten występ sprawił, że aktorka stała się jedną najbardziej lubianych polskich gwiazd.

Po kilku latach pracy na planie aktorka zaczęła zmagać się z nadwagą, którą wielokrotnie komentowano w plotkarskich mediach. Najwyraźniej Powierza miała dość krytyki i zawalczyła o zdrowie i piękną sylwetkę. Ze świetnym skutkiem. Gwiazda bardzo schudła i opowiedziała, jak wyglądała jej droga do szczupłego ciała.

Aktorka uważa, że najważniejszą rzeczą w skutecznym odchudzaniu jest zadbanie w pierwszej kolejności o zdrowie i sprawne funkcjonowanie organizmu. Przybieranie na wadze może być bowiem efektem, chociażby, rozregulowanej gospodarki hormonalnej.

No przede wszystkim najpierw to jest lekarz, bo otyłość to jest choroba. To jest zaburzone działanie hormonów. I póki się nie zrobi z tym porządku i póki się nie ma tego pod kontrolą, to ani dieta cud, ani największe sporty świata w tym nie pomogą

- powiedziała Powierza