Anna Mucha w futrzanej czapce

Jak zwykle uśmiechnięta Anna Mucha należy do miłośniczek naturalnych futer. Hobby dość kontrowersyjne, ale jakże spójne z osobowością aktorki! Co miała na sobie podczas weekendowej przechadzki?

Reklama

Ważne, by podobać się sobie? Anna Mucha ceni luksus i widać, że drogie ubrania i dodatki dodają jej pewności siebie i szyku. Nie jesteśmy zwolenniczkami wyrobów z naturalnych futer! Ale zerknijcie, co Anna Mucha miała na sobie: czy to były dobre wybory, biorąc pod uwagę fakt na zbliżającej się wielkimi krokami mroźnej zimy? Po plecach przebiega dreszcz, kiedy widzi się te odkryte nogi w szpilkach, a za oknem temperatura w okolicacj 0 stopni Celsjusza...

Zobacz także:

Reklama

Anna Mucha w blond włosach? Koszmar!

Siwiec, Mucha, Terrazzino na otwarciu restauracji

Ta sukienka Anny Muchy to był kiepski wybór