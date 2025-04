Anna Mucha i jej partner, Marcello Sora pojawili się na otwarciu restauracji San Lorenzo w Warszawie. Para dawno nie pokazywała się na eventach. Od ostatniego wyjścia Anny Muchy minęło trochę czasu i wydaje się nam, że przybyło jej... kilka kilogramów.

Czy to kwestia sukienki, że mamy wrażenie, że ona nie leży na aktorce, a ją opina? Mama Stefanii i Teodora nigdy nie ukrywała, że macierzyństwo tak jej się podoba, że może i zdecyduje się na 3 dziecko. Jednak wydaje się to być tylko plotką, bowiem Anna Mucha należy do grona aktorek, które nie lubią trzymać takich informacji w sekrecie. O co więc może chodzić?

Anna Mucha przytyła?

Prawdopodobnie to albo złudzenie optyczne, albo... Anna Mucha przytyła. Gdzieś zniknęła jej talia, pojawiły się małe boczki, a sukienka wydawala się być przyciasna. Ponadto na zdjęciach widać, że aktorka nie była tego wieczoru w najlepszej formie.

Jak myślicie, czy Anna Mucha jest w ciąży, czy jednk to robienie hałasu wokół informacji wyssanych z palca? Zobaczcie zdjęcia z tego kulinarnego wydarzenia!

