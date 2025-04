Rodzina Anny i Roberta Lewandowskich powiększy się lada dzień. To już ostatnie chwile przed drugim porodem gwiazdy, nic więc dziwnego że para czyni ostatnie przygotowania przed pojawieniem się na świecie kolejnej pociechy. Nie potwierdzono oficjalnie, czy Ania urodzi synka czy córeczkę, jednak według spekulacji, już wkrótce Lewandowscy powitają drugą córkę.

Wszystko jest już dopięte na ostatni guzik - nawet dziecięcy pokoik! Na rodzeństwo z niecierpliwością czeka również mała Klara, która 4 maja skończy 3 latka. Wszystko wskazuje na to, że dzieci Lewandowskich będą obchodzić urodziny w podobnym czasie.

Klara Lewandowska czeka na rodzeństwo

Ania Lewandowska wrzuciła na Instagram uroczą fotkę, na której nie tylko ujawnia fragment przygotowanego dla malucha pokoju, ale również pokazuje, jak Klara nie może się doczekać, aż wreszcie przywita się z siostrą lub bratem. Dziewczynka wspina się na niemowlęce łóżeczko, a zdjęcie zostało opatrzone opisem:

- Ktoś tu chyba nie może się doczekać!

W kolorystyce dziecięcego pokoju trudno dopatrywać potwierdzenia, że drugie dziecko Lewandowskich na pewno będzie dziewczynką. Barwy są zupełnie neutralne - to same brązy i rozbielone beże, pasujące równie dobrze do dzieci obojga płci. Jak widać, para nie chce potwierdzać spekulacji, że urodzi im się córeczka. Na oficjalne potwierdzenie z pewnością przyjdzie nam poczekać, aż dziecko pojawi się na świecie.

Pod fotką pojawiła się już masa komentarzy, opisujących niezwykłą więź między rodzeństwem. Miłe słowa zostawiają również gwiazdy - zdjęcie skomentowała między innymi Ania Starmach czy Paulina Krupińska. Fani spekulują, że maluch może przyjść na świat dokładnie w urodziny Klary. Czas pokaże, czy będą mieli rację!

