Plotki na temat Anny i Roberta Lewandowskich cały czas mają się doskonale. Fani tej sportowej pary chętnie spekulują na temat wydarzeń w ich prywatnym życiu, którego szczegółami Lewandowscy nie dzielą się zbyt wylewnie. Oboje podkreślają ważną rolę rodziny w swoim życiu, a od czasu do czasu na profilach w mediach społecznościowych pojawia się informacja, która daje fanom do myślenia… Nie inaczej było w dniu 30 urodzin Anny, które obchodziła 7.09. Jej wpis na profilu na Instagramie uruchomił nową falę plotek! O co chodzi?

Urodziny Anny Lewandowskiej i tajemniczy wpis. Będzie dziecko?

Zdjęcie roześmianej Anny na tle balonów i wielkiej kartki urodzinowej z życzeniami, pojawiło się w piątek na jej profilu na Instagramie. Podziękowała za wszystkie życzenia, jakie otrzymała od wszystkich z okazji swoich urodzin.

„I dlatego urodziny są takie fajne… Bo przypominamy sobie swoje mocne strony, Bo dostajemy setki życzeń, które motywują nas do działania, Bo wiemy ile osób jest z Tobą i dobrze Ci życzy Bo wiesz, że warto robić to co robisz (…)”.

Podkreśliła, że wśród życzeń najczęściej pojawiały się te dotyczące zdrowia, niesłabnącej energii i motywacji, setki kopniaków, miłości i gromadki dzieci.

Dalsza część wpisu, w której Anna skomentowała życzenia, wywołała nową falę spekulacji i plotek. Napisała:

„Będę zdrowa, obiecuję więcej projektów, będę kochać, a dzieci… 😉”.

Czyżby w ten sposób chciała podzielić się ze swoimi fanami radosną nowiną?

Źródło: instagram.com/annalewandowskahpba/

Najczęściej powtarzane plotki o Lewandowskich

Na temat chyba najbardziej rozpoznawalnej pary polskich sportowców pisano i spekulowano wiele. W tym roku już raz pojawiła się plotka o domniemanej ciąży Anny, jednak tym razem jej komentarz można odebrać dwuznacznie.

Lewandowscy niechętnie dzielą się szczegółami ze swojego życia prywatnego, dlatego tego typu informacje zyskują ogromny zasięg i rozprzestrzeniają się błyskawicznie. Czy Ania w ten sposób chciała zasugerować, że Klara będzie miała rodzeństwo, czy bardziej uciąć dociekliwość?

Jedno jest pewne: nawet, jeśli para spodziewa się dziecka, to płaski brzuch Ani i jej nienaganna sylwetka na pewno póki co tego nie zdradzają!

