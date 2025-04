Anna Lewandowska o trudnym dzieciństwie w wywiadzie dla magazynu "Women's Health". Co powiedziała?

Anna Lewandowska pojawiła się na okładce "Women's Health" opowiedziała o relacjach z mężem, wzruszeniach i... trudnym dzieciństwie. W jej domu się nie przelewało, dlatego Lewandowska szanuje każdy grosz. W wywiadzie dla magazynu wyznała ponownie opowiedziała o tym, co jest dla niej najważniejsze i dlaczego wyżej ceni sobie wartości rodzinne, niż materialne.

Anna Lewandowska o trudnym dzieciństwie

Przeżycia z dzieciństwa wiele ją nauczyły, ale nie lubi mówić - rzadko wraca do tych momentów, skupia się na tym, co jest tu i teraz.

Nie lubię wracać do tamtych chwil, ale tak, to prawda, że był taki moment, w którym życie dorastającej dziewczynki wywróciło się do góry nogami. Było trudno, ale dziś jestem zdania, że - jak to mówią - co cię nie zabije, to cię wzmocni. Wyszłam z tego doświadczenia doroślejsza i z poczuciem, że nie warto płakać nad losem, tylko trzeba brać sprawy w swoje ręce - przyznała Anna Lewandowska w Women's Health.

Anna w wywiadzie wyznała, co sądzi o posiadaniu pieniędzy. Oznajmiła, że nic nie jest dane raz na zawsze, nie można spocząć na laurach. Najważniejsza jest dla niej rodzina, a nie posiadanie dóbr.

Lewandowska w programie Mołek: "Zostaliśmy z mamą bez środków do życia"