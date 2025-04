Robert Lewandowski został szczęśliwym tatusiem! Anna Lewandowska właśnie urodziła swoje pierwsze dziecko. Znamy płeć i imię!

Anna Lewandowska szczęśliwie urodziła i wraz z mężem powitali na świecie swoje pierwsze dziecko! Zobaczcie to rozczulające zdjęcie, które zamieścił Robert Lewandowski!

Anna Lewandowska urodziła - chłopiec czy dziewczynka?

To jedne z częściej zadawanych pytań przez internautów. Nie bez powodu - Anna Lewandowska umiejętnie podgrzewała atmosferę, wrzucając zdjęcia na Instagram i Facebooka - a to dziecięce buciki, a to dwuznaczne podpisy. Gdy już wszyscy myśleli, że będą mieli z Robertem córeczkę, Ania pokazując chłopięce buciki jako część wyprawki, znowu zrobiła zamieszanie. Jednak wiemy już na pewno: Lewandowscy mają córkę!

To oni najprawdopodobniej będą rodzicami chrzestnymi córki Lewandowskich?

Dumny tata Klary. Wspaniałe uczucie

Wiemy, że Lewandowscy zostali szczęśliwymi rodzicami córeczki - dali jej na imię Klara!

Jaki charakter mają dziewczynki o tym imieniu, jakimi kobietami są Klary?

Gratulacje płyną z całej Europy. Mamy nadzieję, że obie damy - mama i córka - mają się dobrze!

Brawo!! Gratulacje. Już się nie mogłam doczekać tego postu. Dzielna Mama, mam nadzieje ze wszystko dobrze. Niech Mala rośnie zdrowa. Teraz dla Was dużo cierpliwości i siły. Sama jestem mama od 3 miesięcy, wiec wiem jak jest. - pisze internautka

Polskie „Royal Baby”

Jedno jest pewne - maluch Lewandowskich cieszy się i cieszyć się będzie takim zainteresowaniem jak dzieci z brytyjskiej rodziny królewskiej. W Polsce co prawda nie ma monarchii, ale jest za to polskie Royal Baby, którego dorastaniu będą towarzyszyć media, a śpioszki malucha Lewandowskich wyprzedadzą się na pniu niczym sukienki księżnej Kate i kreacje małego księcia George'a. I czy chcemy, czy nie temat będzie wałkowany przez najbliższe lata. Zacznijcie się z tym oswajać :)

