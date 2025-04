Anna Lewandowska uchodzi za mentorkę w dziedzinie zdrowego stylu życia. Trenerka i dietetyczka od lat buduje swój wizerunek, udzielając swoim fankom porad na temat ćwiczeń i zdrowej diety. Odkąd została mamą, chętnie dzieli się również poradami na temat macierzyństwa. W najnowszym wpisie przedstawiała szereg porad, jak organizować sobie czas na trening, kiedy jest się młodą mamą. W odpowiedzi pojawiły się wpisy internautek, które opisały, jak wygląda ich rzeczywistość...

Anna Lewandowska zamieściła na swoim blogu wpis, którym radzi, by m.in. ćwiczyć, kiedy dziecko śpi, zaczynać od małych kroków oraz nigdy nie porównywać się z innymi. Choć porady trenerki są bardzo praktyczne i zapewne bywają skuteczne, to niektóre internautki uznały, że są mało... życiowe.

Czytelniczki bloga Anny Lewandowskiej opisały, jak wygląda ich rzeczywistość. Według ich relacji, każdy dzień jest szczelnie wypełniony od rana do wieczora. Praca, liczne obowiązki przy dzieciach i domu sprawiają, że ciężko wygospodarować choć chwilę dla siebie. W komentarzach pojawiły się autentyczne historie, które zapewne miały uświadomić trenerce, jak wygląda życie przeciętnej Polki.

- Schody zaczynają się kiedy mama wraca do pracy. Pobudka o 05:30 – 8 godzin w pracy (jak nie więcej) plus dojazdy, wracając odbiór ze żłobka, obiad, plac zabaw, później kąpanie kaszka usypianie i o 21:00 pada się na pysk. Wiem, wiem, napiszecie, że jakoś można, pewnie i tak, ale zmęczenie czasem jest ogromne i tu mowa o jednym dziecku, a jak jest dwójka?

- A jak zorganizować czas z dwójka dzieci? Ja jak mam chwilę, to nie wiem za co mam się zabrać, czy za sprzątanie, czy prasowanie, czy choć chwilę w spokoju kawę wypić, czy ćwiczyć… a jeszcze obiad żeby dzieci zjadły brak mi dnia.

Okazuje się jednak, że nie zawsze tak jest. Na Instagramie trenerki pojawiły się również mnóstwo wpisów kobiet, które podkreślają, że w ich przypadku dobra organizacja zdaje egzamin. Przy odrobinie chęci, jest możliwość, by znaleźć czas na ćwiczenia wcześnie rano, kiedy dzieci jeszcze śpią, lub późnym wieczorem, kiedy wszyscy domownicy już śpią.