Każde kolejne zdjęcie małej Laury, córki Anny i Roberta Lewandowskich, wywołuje wśród fanów trenerki zachwyt. Ale ostatnie zdjęcie całej rodziny nie spodobało się wszystkim.

Zdjęcie Klary Lewandowskiej w wózku

W kwietniu br. Klara, starsza córeczka Anny Lewandowskiej skończyła 3 lata. Dla niektórych nie do pomyślenia jest fakt, że dziewczynka wciąż jeździ w spacerówce. Opublikowane na Instagramie zdjęcie rodziny Lewandowskich stało się powodem dyskusji rodziców na temat wieku, do jakiego dziecko powinno jeździć w wózku.

Zdjęcie rodziny Lewandowskich, na którym widać dwa wózki, a w jednym z nich Klarę, sprawiło, że rozgorzała dyskusja na temat wożenia kilkuletnich dzieci w wózkach. Jedna z internautek stwierdziła, że Klara jest już za duża na wózek. Kilka innych osób przyznało jej rację twierdząc, że trzylatka powinna iść na spacer na własnych nogach, ew. zabrać rowerek lub hulajnogę.

Na komentarz, że przecież ma dopiero 3 lata od razu odezwał się ktoś inny:

Dramat, może jeszcze smoczek ma i wali w pampersy. Bo spokojnie, ma „tylko” 3 lata.

Czy trzyletnie dziecko powinno jeździć w wózku?

Dyskusję na ten temat można byłoby właściwie zamknąć w jednym zdaniu: każdy rodzic, który zna swoje dziecko i jego możliwości wie, czy zabieranie wózka na spacer ma sens.

Jak zauważyła znaczna większość komentujących zdjęcie dodane przez Annę Lewandowską, może być tak, że długie spacery męczą młode nóżki dlatego, zamiast denerwować się, że dziecko nie chce wracać o własnych siłach lepiej awaryjnie zabrać wózek.

Moja prawie 3-latka też jeszcze jeździ czasem w wózku. Nie wyobrażam sobie długiego spaceru bez wózka niosąc dziecko na rękach, bo nie chce dalej iść. Każdy rodzic zna swoje dziecko i jego możliwości. - napisała inna internautka.

Kilkuletnie dzieci wożone w wózkach do przedszkola to także częsty widok na chodnikach. Najpewniej nie wynika to z lenistwa rodziców czy traktowania dzieci nieadekwatnie do wieku. Raczej przemawia za tym fakt, że kilkuletnie dziecko idzie zdecydowanie wolniej niż dorosły, a rano niewielu rodziców ma czas na długi spacer.

