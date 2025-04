4 z 4

Anna Lewandowska o ciąży i byciu mamą

Choć ciąża jest wymagającym wyzwaniem pod kątem ciała i psychiki, to posiadanie dziecka jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, która mnie spotkała. Klara mnie uczy, motywuje do rozwoju, przypomina o tym, co ważne w życiu. To zdjęcia pokazuje moje pierwsze marzenie – BYCIE MAMĄ. Drugim jest chęć inspirowania Polek do świadomego dbania o siebie w ciąży (...). Trzecim jest zachowanie równowagi. Każda z nas pełni różne role w życiu – jesteśmy partnerkami, mamami, córkami, jesteśmy aktywne zawodowo i realizujemy siebie w czasie wolnym. Niestety z różnych powodów zapominamy o balansie i zaniedbujemy siebie w którymś z obszarów, co ma negatywny wpływ na pozostałe. Dlatego warto starać się o to, by mieć czas i energię na wszystko - napisała Lewandowska.

Post w ciągu kilkunastu godzin uzyskał prawie 80 tys. reakcji i masę komentarzy kobiet, które zgadzają się z trenerką w stu procentach. Najpiękniej kobiece ciało wygląda wtedy, kiedy nosi w sobie życie.