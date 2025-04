14 z 15

2. Kasia Smutniak

Kasia Smutniak urodziła się 13 sierpnia 1979 roku w Pile. W wieku 15 lat rozpoczęła karierę modelki. Trafiła do Włoch. W 2010 roku zadebiutowała na ekranie u boku takich aktorów jak John Travolta i Jonathan Rhys-Meyers. W 2003 roku związała się z włoskim aktorem telewizyjnym Pietrem Taricone, rok później przyszła na świat ich córka. Jej szczęście przerwał wypadek spadochronowy: jej partner zginął w czerwcu 2010 roku. Po tragedii Kasia Smutniak na długo zamknęła się w swoim domu nieopodal Rzymu. Nie mogła sobie darować faktu, że to właśnie ona zaraziła Pietra miłością do podniebnych skoków. To nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że jej ojciec był lotnikiem. Ma na koncie odbyty kurs pilotażu szybowców oraz zrobiła kurs spadochroniarski. Jednak po śmierci partnera ze względu na córkę na jakiś czas zrezygnowała ze swojego hobby. „Teraz muszę myśleć tylko o Sophie. Dopiero gdy dorośnie, wrócę do skoków. Nie mogłabym porzucić ich na zawsze. Niebo to część mnie!”, zdradziła aktorka w jednym z wywiadów.