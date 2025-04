Anna Lewandowska słynie z doskonałej figury, którą chętnie prezentuje na Instagramie. Najnowsze selfie, na którym widać umięśniony brzuch trenerki, wzbudziło ogromne emocje. Powód? Wśród wielu komentarzy z zachwytami, pojawiły się głosy, że brzuch Anny Lewandowskiej wygląda... nienaturalnie.

Brzuch Anny Lewandowskiej obiektem sporu

Na nowym zdjęciu widać Annę Lewandowską w stroju sportowym, odsłaniającym umięśniony brzuch. Trzeba przyznać, że robi wrażenie! Na brzuchu trenerki wyraźnie widać zarys mięśni - efekt ciężkiej pracy na siłowni oraz odpowiedniej diety.

Nic dziwnego, że pod zdjęciem posypały się komentarze z komplementami. Wiele komentujących kobiet jest zachwyconych, że Annie Lewandowskiej udało się utrzymać spektakularny wygląd brzucha nawet po urodzeniu dziecka.

- Cudnie wyglądasz! Pozazdrościć sylwetki. - Aniu, wow! Ja też nie narzekam na figurę, ale żeby TAK wyglądać! - Ten brzusio! Marzenie! - Bosko wyglądasz - wychwalają fanki w komentarzach.

Szybko okazało się, że nawet niepozorne zdjęcie brzucha Anny Lewandowskiej może stać się... obiektem gorącej dyskusji. Otóż niektóre z kobiet, obserwujących profil trenerki, skrytykowały fotkę.

Brzuch nienaturalny i niezdrowy - padł zarzut, który wywołał burzę.

W odpowiedzi na krytyczny komentarz natychmiast pojawiły się wpisy w obronie Anny Lewandowskiej.

- A jaki brzuch jest zdrowy? Wydęty od nadmiaru jedzenia lub tłuszczu? - zapytała inna z komentujących.

- Bynajmniej. Tylko problem w tym, że ja nie mówię o brzuchu wzdętym. Ja mówię o tym widocznym na zdjęciu. Wystarczy zapoznać się z fizjologią. Jeśli to cię przerasta, to zapytaj fizjoterapeuty uroginekologicznego, czemu taki brzuch u kobiety nie jest wskazany - padła odpowiedź.

Niestety autorka krytycznego komentarza, mimo kolejnchy pytań, nie wyjaśniła, dlaczego - jej zdaniem - brzuch Anny Lewandowskiej wygląda niezdrowo.

Przypomnimy, że brzuch żony Roberta Lewandowskiego już wielokrotnie był obiektem dyskusji. Najgorętsza z nich przetoczyła się krótko po przyjściu na świat córki Lewandowskich, Klary. Anna Lewandowska w zaledwie dwa tygodnie po porodzie zamieściła w sieci zdjęcie, prezentujące jej płaski i umięśniony brzuch. Przed media przetoczyła się debata.

Padały zarzuty, że trenerka wprawia w kompleksy kobiety, które mają trudności z powrotem do formy po ciąży. Sama Anna Lewandowska w jednym z wywiadów podkreśliła, by nigdy nie porównywać się do trenerek i sportsmenek, ponieważ w ich przypadku, ciało po ciąży regeneruje się zupełnie inaczej. Najwyraźniej dla niektórych osób dyskusja wciąż nie została zamknięta...

My jesteśmy zachwycone brzuchem Anny Lewandowskiej! Same marzymy o takim. A ty po której stronie barykady jesteś?

