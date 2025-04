Anna Lewandowska kocha nie tylko sport i zdrowy styl życia, ale także modę. Trenerka już od dawna inspiruje również w kwestii stylizacji. Niemal pod każdym jej zdjęciem na Instagramie pojawiają się pytania o marki i ceny ubrań. W przypadku nowego płaszcza była dokładnie tak samo!

Reklama

Anna Lewandowska w płaszczu z H&M

Anna Lewandowska pokazała na Instagramie zdjęcie jesiennej stylizacji z płaszczem w roli głównej. Trenerka zdecydowała się na klasyczny (i hitowy w tym sezonie!) model z dwurzędowym zapięciem. Kratka w miodowo-brązowym odcieniu idealnie wpisuje się w obowiązujące trendy. Sprawdziliśmy, gdzie można kupić płaszcz Anny Lewandowskiej.

Model, który wybrała żona Roberta Lewandowskiego, pochodzi z jesienno-zimowej kolekcji marki H&M. Anna Lewandowska uwielbia robić zakupy w sieciówkach! Płaszcz, na który postawiła w tym sezonie, kosztuje 69,99 funtów, czyli około 300 zł. Niestety nie jest jeszcze dostępny w Polsce. Niewykluczone jednak, że lada dzień pojawi się również w sklepach w naszym kraju.

Materiały prasowe

Materiały prasowe

Jak Ci się podoba? My jesteśmy zachwycone! Dwurzędowy płaszcz doskonale sprawdza się nie tylko w eleganckich stylizacjach. Można go zestawiać również z dżinsami i sportowymi butami, tworząc niebanalny look z nutką nonszalancji.

Reklama

Przeczytaj:

Joanna Krupa w stylowych botkach CCC! Jaki model wybrała?

Anna Lewandowska w obłędnych kozakach polskiej marki obuwniczej. Też możesz je mieć!