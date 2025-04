Ciąże i porody gwiazd to sprawy, które bardzo interesują fanów. Z zaciekawieniem obserwują kolejne ciążowe zdjęcia, potem zachwycają się noworodkiem i doszukują się podobieństw do rodziców, by wkrótce obserwować, jak świeżo upieczona mama wraca do figury sprzed ciąży.

I to właśnie ta ostatnia kwestia wywołała spore poruszenie na profilu Anny Lewandowskiej. O co poszło?

Zdjęcie brzucha Anny Lewandowskiej po drugim porodzie

Anna Lewandowska, która drugą córkę urodziła naturalnie, już zachęca inne mamy do podjęcia wyzwania treningowego. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym widać jej płaski brzuch.

„Przygotowujemy się do Wyzwania Fighter Challenge” – napisała Anna Lewandowska pod zdjęciem. Dodała, że podczas treningu wykorzysta gumy do ćwiczeń, które wprost uwielbia. Jednak tym, co przykuło największą uwagę, był widok odsłoniętego brzuszka trenerki.

Jedna z internautek od razu zauważyła różnicę pomiędzy zdjęciem opublikowanym na Instagramie a tym, które znalazło się w popularnym serwisie plotkarskim.

Na Pudelku są Pani zdjęcia. Widać ciążowy brzuch. Osobiście nie mam nic do tego, bo to jak najbardziej normalne, tylko po co zaklinać rzeczywistość na insta? - skomentowała internautka.

Anna Lewandowska szybko odpowiedziała, że wcale nie twierdzi, że ma idealną figurę:

Przecież ja mam lekki brzuch! Kto mówił, że nie? Hahaha zresztą DZISIAJ Wam pokażę. Nie przerabiam zdjęć. A zdjęcia paparazzi... No cóż... Zawsze są niekorzystne, co poradzić.

Odpowiedź trenerki wcale nie zakończyła jednak dyskusji, jedna z osób posunęła się nawet do nazwania Lewandowskiej oszustką, która korzysta z Photoshopa. Tej wypowiedzi cytować jednak nie będziemy.

Fanki gwiazdy tłumaczyły zdjęcie tym, że te wrzucane na portal społecznościowy zawsze są lepsze, bo przecież nikt celowo nie dodaje zdjęć, na których wygląda niekorzystnie.

