Mówi się, że ciąża to przepiękny czas oczekiwania na maleńkiego człowieka, który ma wkrótce całkowicie zmienić nasze życie. Prawda jest jednak znacznie bardziej brutalna. Dla kobiecego organizmu oczekiwanie na potomka to okres ogromnego przeciążenia. Wszystkie części ciała pracują na pełnych obrotach, by zapewnić dziecku odpowiedni rozwój. Później następuje bolesny poród i lata wychowywania malucha okupione często stresem i strachem o dziecko.

Reklama

Nic więc dziwnego, że okazało się, iż ciąża powoduje... skrócenie kobiecego życia. Ogrom wrażeń i szoku, jakie otrzymuje wówczas nasze ciało, może odebrać nam nawet kilka lat. Ile dokładnie? Naukowcy znają liczbę.

O ile lat ciąża skraca życie kobiety?

Naukowcy z George Moson University w Wiriginii przeanalizowali dane ponad 1,5 tys. kobiet w wieku 20-44 lata. Ochotniczki brały udział w badaniu stanu zdrowia w latach 1999-2002. Z tej grupy tylko 444 kobiet nie zostało matkami, a pozostałe urodziły co najmniej jedno dziecko.

Badacze stwierdzili, że kobiety, które zostały matkami mają krótszy telomer niż ich bezdzietne koleżanki. Co to takiego? Telomer to fragment chromosomu na końcu nici DNA. Im dłuższy telomer, tym wolniej człowiek się starzeje i dłużej żyje. Jego długość można określić dzięki badaniu krwi. Badanie naukowców z George Moson University wykazało, że u kobiet, które urodziły dzieci, telomer był krótszy o 4,2%.

Byliśmy zaskoczeni, że otrzymaliśmy tak zaskakujący rezultat. Jest to odpowiednik około 11 lat przyspieszonego starzenia się komórek - wyjaśniała w rozmowie z mediami dr Anna Pollack, jedna z autorek badania

Ale to nie wszystko. Zdaniem ekspertów kobiety, które zostały matkami starzeją się szybkiej nie tylko z powodu krótszego telomeru. Ma to związek także z ogromnym stresem wywołanym wychowywaniem dziecka.

Badacze twierdzą, że dodatkowe obowiązki, nerwy i obawy o dziecko przyczyniają się do przyspieszenia procesów starzenia. Podkreślili jednak, że potrzeba dodatkowych badań, aby jednoznacznie to potwierdzić.

Reklama

Jesteś rodzicem? Te tematy również mogą cię zainteresować:

Brajan i Dżesika już nie szokują. Oto najbardziej nietypowe imiona nadawane dzieciom

Zdaniem ekspertów imię może zapewnić dziecku finansowy sukces. O jakie imiona chodzi?

Jak nauczyć dziecko spać w swoim łóżku - 9 rodzicielskich metod

Dieta roczniaka to poważna sprawa – co podawać dziecku, które skończyło roczek?