Anna Lewandowska wielokrotnie powtarzała zarówno na oficjalnych eventach, jak i w mediach społecznościowych, jak ważna jest aktywność fizyczna w ciąży. W związku z tym zdecydowała się opublikowanie na Instagramie zdjęcia, na którym pokazuje, jak wygląda 17 dni po swoim drugim porodzie. Jej brzuch robi wrażenie.

Anna Lewandowska pokazuje brzuch po porodzie

W najnowszym wpisie trenerki na Instagramie widzimy cztery zestawione ze sobą zdjęcia, na których żona Roberta Lewandowskiego pokazywała brzuch w różnych okresach swojego życia. Pierwsza fotografia została zrobiona w ósmym miesiącu pierwszej ciąży, druga po 12 miesiącach od narodzin Klary, trzeci w ósmym miesiącu drugiej ciąży, a czwarta w 17. dniu po drugim porodzie.

Anna Lewandowska przyznała, że nie było jej łatwo upublicznić tak intymną fotografię. Zdecydowała się jednak na to, by podkreślić, jak silne i piękne jest ciało kobiety.

Długo zastanawiałam się nad wrzuceniem tak osobistego posta... ale chciałabym nim przekonać każdego, kto ma jakiekolwiek wątpliwości, do tego, jak ogromne znaczenie ma aktywność fiz. przed i w trakcie ciąży. Mam nadzieje, że mi się to udało. Ciało kobiety może wiele! ... i niesamowite jest to, że w naszych ciałach rozwijają się takie cuda - napisała pod zdjęciem

Trenerka podkreśliła również, że ważne jest, by nie porównywać się do siebie, bo każda ciąża jest inna, ale jeśli tylko jest to możliwe, to zachęca do treningów, bo po sobie widzi, że jak bardzo są one istotne nie tylko w kwestii wyglądu ciała, ale też szybkiego powrotu do dobrej kondycji i samopoczucia po porodzie.

Lewandowska w swoim biznesie „Healthy Plan by Ann” nie omija również przyszłych mam. Specjalnie dla nich przygotowuje odpowiednie porady żywieniowe i plany treningowe, które pozwalają im zachować formę nawet w czasie oczekiwania na dziecko.

Trenerka prywatnie jest mamą dwóch córeczek. Klara ma już 3 lata, a malutka Laura przyszła na świat 6 maja 2020 roku.

