Anna Lewandowska w rankingu najbogatszych kobiet w Polsce! Trenerka i dietetyczka, a prywatnie - żona Roberta Lewandowskiego po raz pierwszy znalazła się w zestawieniu najbardziej majętnych Polek według magazynu „Wprost”. Które zajęła miejsce? Na ile szacowany jest jej majątek?

Anna Lewandowska wśród 50 najbogatszych Polek

Anna Lewandowska znalazła się na 22. miejscu wśród 50 najzamożniejszych Polek. To doskonały debiut w rankingu „Wprost”. Majątek żony Roberta Lewandowskiego oszacowano na 204 mln zł. W obliczeniach uwzględniono połowę majątku kapitana reprezentacji, który w czerwcu tego roku znalazł się rankingu 100 najbogatszych Polaków na 94. pozycji z 352 mln zł. Tygodnik wskazuje, że spółka, w której połowę udziałów ma Anna Lewandowska, odnotowała przychód wysokości 10 mln zł i około 2,3 zł zysku netto.

Na czym zarabia Anna Lewandowska?

Oprócz wspomnianej wyżej spółki, zajmującej się sprzedażą zdrowej żwywności, Anna Lewandowska zarabia również na kontraktach reklamowych. Zarobione pieniądze przeznacza na dalsze budowanie imperium.

Nie jest tajemnicą, że Anna i Robert Lewandowscy chętnie inwestują zarobione pieniądze. Oprócz zakupu nieruchomości, w których lokują pieniądze, rozwijają również własne biznesy. Anna Lewandowska od kilku lat prowadzi jednego z najpopularniejszych blogów w Polsce. Wokół „Healthy Plan by Ann” zgromadziła sporą rzeszę czytelniczek. Jednak blog to jedynie narzędzie promocji. Anna Lewandowska przede wszystkim zajmuje się organizacją treningów i obozów treningowych, przygotowywaniem planów dietetycznych, wydawaniem książek poradnikowych, płyt DVD z ćwiczeniami, kalendarzy motywacyjnych, a od niedawna - czuwa także nad niedawno otwartym w Warszawie Healthy Center, czyli kompleksowym centrum treningowym. Rewelacyjną sprzedaż ma również aplikacja treningowa Anny Lewandowskiej.

Jednak to nie wszystko, odkąd Anna Lewandowska została mamą małej Klary, obiektem zainteresowań trenerki stały się również produkty dla dzieci. Baby by Ann to sklep internetowym, w którym Anna Lewandowska oraz jej przyjaciółka Ewa Puchowska, oferują odzież i akcesoria dla maluchów. Wiele wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec biznesowych planów Anny Lewandowskiej.

Anna Lewandowska dla wielu Polek jest niedoścignionym wzorem, ale przede wszystkim - wielką inspiracją. Żona Roberta Lewandowskiego nie tylko motywuje kobiety do dbania o zdrowie, ale również wielu innych kwestiach np. mody. Anna Lewandowska chętnie łączy ubrania z sieciówek z tymi, pochodzącymi z kolekcji luksusowych marek. Ostatnim hitem z garderoby Anny Lewandowskiej jest koszula w kratę od Balenciagi. Cena? Około 3,6 tys. zł.

Lista najbogatszych Polek 2018

Kto jeszcze znalazł się w rankingu najbardziej zamożnych Polek magazynu „Wprost”? Oto lista TOP 10:

Dominika Kulczyk (7 mld zł) Barbara Komorowska (1,95 mld zł) Grażyna Kulczyk (1,7 mld zł) Elżbieta Kaczmarek (1,55 mld zł) Teresa Mokrysz z rodziną (1,3 mld zł) Aldona Wejchert (1,2 mld zł) Katarzyna Frank-Niemczycka (950 mln zł) Anna Podniesińska (800 mln zł) Zyta Olszewska (784 mln zł) Małgorzata Adamkiewicz (750 mln zł)

