Nie od dziś wiadomo, że Anna Lewandowska ma kapitalną figurę, ale od kiedy zobaczyłyśmy ją w stroju kąpielowym - usychamy z zazdrości :)

Tym razem jedna z najpopularniejszych trenerek zaprezentowała się klasycznym czerwonym bikini, a pod zdjęciem błyskawicznie pojawiło się wiele pochlebnych komentarzy na temat sylwetki:

Piękna figura 😍

Aniu wyglądasz bosko!

Ale piękne ciało...że też od patrzenia się takie nie robi 😉😉😉

Anna Lewandowska w czerwonym stroju kąpielowym

Z oznaczenia na zdjęciu można się dowiedzieć, że kostium pochodzi z kolekcji bardzo popularnej w Polsce marki Calzedonia. Nic dziwnego, że Lewandowska stawia na ten brand. Jest przecież ambasadorką tego włoskiego producenta rajstop, skarpetek i strojów kąpielowych.

Aby znaleźć biustonosz i figi, które miała na sobie Ania, zajrzałyśmy do sklepu internetowego marki. Niestety wybranego przez nią kompletu nie znajdziesz na wyprzedaży, ale nawet regularna cena nie jest specjalnie wygórowana - góra kosztuje ok. 149,90 zł, a dół ok. 69,90 zł.

Większość osób zapewne może sobie pozwolić na zakup tego bikini. Tym bardziej że to klasyk, który z pewnością będziesz mogła nosić w kolejnym sezonie wiosenno-letnim.

fot: materiały prasowe Calzedonia/ Góra od bikini Calzedonia, cena ok. 149,90 zł; Dół od bikini Calzedonia, cena ok. 69,90 zł

