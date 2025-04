To było pewne, że tak aktywna osoba jak Anna Lewandowska, nie podaruje sobie, jeśli nie skorzysta z pięknej pogody, jaką zaserwował nam miniony weekend. Zaprezentowała swoją figurę po ciąży i od razu w internecie zawrzało!

Reklama

Anna Lewandowska - figura po porodzie

Anna Lewandowska po raz pierwszy opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie całej sylwetki. Wcześniej udostępniała zdjęcia typowe dla swojej działalności: przepisy, ciekawostki dotyczące żywienia, motywatory i swoje pierwsze zdjęcie z córką Klarą.

Klara Lewandowska ma już konto na Instagramie

Fani dość prędko zaczęli zadawać pytania o to, kiedy Anna Lewandowska wraca do pracy. Fitnesswoman zapytana o to, czy pracuje na macierzyńskim, odpowiedziała tylko, że sama prowadzi bloga i wrzuca posty na Instagramie i Facebooku. Dla wielu to oznacza, że się nie oszczędza, dlatego na młodą mamę spłynęła fala krytyki.

Powinnaś zająć się teraz dzieckiem, a nie Instagramem!

Kobieta po porodzie powinna się regenerować, a nie siedzieć w sieci.

Pojawiły się też głosy rozsądku i wsparcia:

Dajcie jej spokój, ma prawo robić, co chce. To zdrowsze niż leżenie na kanapie.

Gdy w niedzielę Lewandowska wrzuciła fotkę z rowerem, portale plotkarskie wspięły się na wyżyny absurdu i zaczęły pytać, czy Lewandowska powinna już jeździć na rowerze, bo przecież urodziła dwa tygodnie temu... Żona Roberta Lewandowskiego dodała zatem kilka słów pod zdjęciem, że tak, to jest jej aktualne zdjęcie i nie, to nie jest jej rower. Wolała zapobiec burzy, która i tak niestety została już rozpętana przez tabloidy.

Jak Robert Lewandowski chce wychować córkę?

Fani zwrócili uwagę na szeroki uśmiech i promienny wygląd Lewandowskiej. Figura figurą, ale widać, że Anna Lewandowska tryska szczęściem. To jest najważniejsze!

Aniu jesteś idealnym przykładem na to,że ciąża/dziecko w cudowny sposób może wpłynąć na człowieka! Wyglądasz jak milion dolarów a podejrzewam,że czujesz się jeszcze lepiej! Wszystkiego dobrego i spokojnej niedzieli, skomentowała jedna z fanek.

Lewandowska jest w doskonałej formie. Trenerka jak zwykle motywuje, inspiruje swoich czytelników do działania i aktywności. "Wszystkim pozytywnym życzę miłej i rodzinnej niedzieli" mówi samo za siebie.

Reklama

Korwin-Piotrowska o Lewandowskich: "O nich powinno się napisać książkę, jak się sprzedawać..."