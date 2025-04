Anna Lewandowska chętnie publikuje rodzinne zdjęcia. Każde z nich na Instagramie wywołuje lawinę komentarzy, zwykle pozytywnych, choć nie brakuje uszczypliwych uwag.

Tym razem na zdjęciu opublikowanym przez trenerkę widać coś, co do reszty rozczuliło fanki. O co chodzi?

Zdjęcie córki Anny Lewandowskiej rozczuliło fanki

Anna Lewandowska chroni prywatność swoich dzieci i stroni od pokazywania ich twarzy. Internauci muszą raczej zadowolić się widokiem pleców dziewczynek, rzadko widać na nich choćby uśmiech dzieci.

Tym razem tym, co rozczuliło fanki okazała się rączka małej Laury. Uroczo pulchna rączka dziewczynki jest widoczna na pierwszym planie:

Fanki uznały, że mała Laura wygląda uroczo:

Mnie rozczula ta rąsia na pierwszym planie

Laurka jakie ma bicki

Nie sposób nie zgodzić się z tym, że zdjęcia dzieci nigdy nie wymagają retuszu, a każda fałdka, zwłaszcza u niemowląt, dodaje uroku. Pod rodzinnym zdjęciem Anny Lewandowskiej pojawiło się za to mnóstwo pozytywnych komentarzy. Fanki stwierdziły, że to jedno z bardziej uroczych zdjęć, na którym widać, że Lewandowscy tworzą kochającą się rodzinę.

Oczywiście wśród komentujących znalazł się także ktoś, kto oburzył się po raz kolejny faktem, że nie może zobaczyć twarzy dziewczynek.

