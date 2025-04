Ile razy można tłumaczyć się ze swoich sukcesów? Anna Lewandowska zaprzestała negowania komentarzy, że jest celebrytką, a przede wszystkim żoną gwiazdy sportu. Robi swoje. Nie tak dawno odpisała fance w komentarzu, że "jest zwykłą śmiertelniczką". W programie "W roli głównej" powiedziała więcej - nie urodziła się jako kobieta sukcesu, a jej dzieciństwo nie było usłane różami.

Lewandowska odpowiedziała fance: "Jestem zwykłą śmiertelniczką"

Program odkrywający prawdę o gwiazdach cieszy się uznaniem. Wówczas można usłyszeć słowa, których się nie spodziewamy i nie dotyczą doboru kiecki. Tak było w przypadku Anny Lewandowskiej, która zasiadła w fotelu w programie "W roli głównej". Zdradziła - według niektórych nieco wstydliwe - sekrety rodzinne. Cytaty o tym, że Lewandowskiej nie było stać na dżinsy, że nie miała podręczników do szkoły, mnożą się i rozprzestrzeniają w błyskawicznym tempie. Dlaczego?

"Nikomu nic nie udowadniaj. Trzymaj się swojego planu"

Anna Lewandowska z obiektu zazdrości, czasem zawiści, stała się teraz symbolem współczesnego Kopciuszka. Pracowitego, świadomego swoich możliwości, ale jednak kogoś, kto - mówiąc kolokwialnie - "wyszedł z biedy" i zamienił fartuszek na balowe suknie. I ta historia poruszyła jej fanów i nie-fanów. Bo przecież skoro jej się udało, to czemu nie mnie?

- Z dnia na dzień nie mieliśmy pieniędzy. To była największa szkoła życia. Byłam małym dzieckiem, to miałam normalne życie. Tata, mama, dzieci, pieniądze. Było na podstawowe rzeczy, wydatki, rzeczy do szkoły. A potem nie miałam nawet na podręczniki do szkoły. Tak historia rodziny się potoczyła, że zostaliśmy z mamą i zostaliśmy bez środków do życia. - wyznała w rozmowie Lewandowska.

"Ja kiedyś tych pieniędzy nie miałam. Naprawdę nie miałam"

Może za rzadko gwiazdy mówią o tym, że nie pochodzą z wielkich miast i nie wychowały się w rodzinie o szlacheckich korzeniach, a lumpeksy znają z opowieści. Pochodzenie to wciąż temat trudny i podobnie jak o pieniądzach, nie lubimy o tym rozmawiać. Jednak Anna Lewandowska swoją szczerością zyskała pokaźne grono obserwatorów. Nie fanów i "wyznawców", a osób zainteresowanych jej ścieżką rozwoju, kariery i osiągnięciami. Szanujących ją za to, jak pokierowała swoim życiem.

Wulkan energii i megapozytywna osoba. Życzę dużo przyjemności z tego co robisz! Masz rację karma wraca.

W małym ciele wielka osobowość i bardzo dobra duszyczka.

Popłakałam się... dzięki za ten wywiad.

Skończyła 28 lat. Jakie sukcesy ma na koncie Anna Lewandowska?

Odcinek talk-show TVN Style wyemitowało w poniedziałek, 26 września 2016, o godzinie 22:25. Program będzie można zobaczyć też online.