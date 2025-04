6 grudnia w mikołajki podczas meczu, Robert Lewandowski strzelił gola i wymownym gestem poinformował, że jego żona, Anna Lewandowska, jest w ciąży! Radosna fotka Roberta Lewandowskiego z piłką pod koszulką obiegła internet z prędkością światła. Robert Lewandowski przyznał po meczu, że bardzo pragnął poinformować o tym, że będzie ojcem, jako pierwszy.

Robert Lewandowski: "Żona jest w ciąży. To już 5. miesiąc"

Lewandowski zarabia miliony euro, ale wciąż jest tym samym, życzliwym mężczyzną, dla którego najważniejsza jest rodzina. Anna Lewandowska dba o jego kondycję, zdrowie, i teraz - o siebie. To m.in. powód, dla którego sądzimy, że będzie mamą na medal. Jest ich więcej - zobaczcie, czemu tak za nią przepadamy!

1. Bo zdrowo się odżywia

Nie oszukujmy się - wiedza wielu przyszłych mam, które spodziewają się dziecka, ogranicza się do niepicia alkoholu, kawy w trakcie 9 miesięcy ciąży i podczas karmienia piersią. Anna Lewandowska to autorytet w dziedzinie żywienia. Choć internauci żartują, że w 2017 roku przyjdzie na świat "pierwsze bezglutenowe dziecko", a sama Lewandowska zamieni się niebawem w "kulkę mocy", to nikt nie zarzuci jej braku profesjonalizmu. Ostatnio na swoim blogu zamieściła wpis o produktach polecanych i niewskazanych w ciąży. Wiele kobiet powinno inspirować się takim podejściem do posiadania dziecka i dbać o siebie!

2. Jest aktywna

Wiele pań w ciąży usprawiedliwia swój brak aktywności sportowej tym, że muszą uważać, by nie wyrządzić dziecku krzywdy. Anna Lewandowska obala mit, że nie należy uprawiać sportu w trakcie 9 miesięcy. Hantle? Tak! Ale bardzo lekkie. Bieganie? Owszem, ale w wolnym tempie. NIE należy się forsować, ale żeby nie ćwiczyć - to błąd. Sądzimy, że jako mama, Lewandowska będzie prezentować ćwiczenia dla mam z małym dzieckiem - czekamy na nie!

3. Ubiera się... normalnie!

Wiele młodych matek-celebrytek bardzo lubi podkreślać ciążowe krągłości. Ciąża to piękny stan, ale bombardowanie nas zdjęciami kobiet na wysokich szpilkach, w dopasowanych kreacjach, to jakaś pomyłka. Anna Lewandowska to nie jest typowa celebrytka!

4. Odda się w pełni dziecku

Szczerze? Gdy myślimy Annie Lewandowskiej, trudno nie wspomnieć o stanie jej konta... Anna Lewandowska ma ten komfort, że nie musi o ubiegać się o 500+, nie liczy każdej złotówki, nie musi przejmować się pensją męża. Może w pełni oddać się macierzyńskim obowiązkom, nie zaprzątając sobie głowy wydatkami na wózek, ubrania, akcesoria dla dziecka czy potem... nianię. Jesteśmy niemal pewne, że wiele kobiet marzyłoby o takim scenariuszu swojego macierzyństwa - bez presji, obaw i lęków o byt.

5. Pomaga potrzebującym

Szlachetna Paczka, WOŚP, zbiórka pieniędzy? Tak, Anna Lewandowska ma wielkie serce i wraz z Robertem Lewandowskim (a ostatnio z bratem) kompletuje paczki dla potrzebujących rodzin, organizuje zbiórki dla dzieci i młodzieży. - Zdajemy sobie sprawę, że obok nas jest wiele osób, które nie mają żadnego wsparcia. Wierzymy, że pomoc, którą przygotowaliśmy, pomoże rodzinie przetrwać trudny czas w jej życiu i sprawi, że jej życie się zmieni – mówił Robert Lewandowski w 2014 roku, kiedy małżonkowie razem przygotowywali paczkę. Wniosek? Anna Lewandowska włącza się w liczne akcje motywujące i wspierające ludzi walczących nie tylko o zdrową sylwetkę, lecz także często o życie.

Lista argumentów przemawiających za tym, że Anna Lewandowska będzie świetną mamą, jest otwarta! Dopisujcie w komentarzach kolejne dowody na to, że macierzyństwo jest dla niej stworzone.

Zerknijcie też na listę dowodów, że Robert Lewandowski będzie tatą idealnym!