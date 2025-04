Monika Pyrek jest w drugiej ciąży

Macierzyństwo zawsze budzi u kobiet obawy. Te lęki potęgują się zwłaszcza wtedy, kiedy występuje u nich choroba Hashimoto. W tym przypadku ważne jest prawidłowe odżywianie. Wie o tym Monika Pyrek, która spodziewa się drugiego dziecka.

Monika Pyrek to jedna z najsłynniejszych polskich lekkoatletek i mamą 4-letniego Grzesia. Niedawno wzięła udział w spotkaniu w jednej ze szkół podstawowych, gdzie miała gościnnie poprowadzić lekcję WF-u. Wszystkim rzucał się w oczy jej zaokrąglony brzuch, a informację o ciąży potwierdził jej mąż, Norbert. Jak lekkoatletka znosi ciążę?

Hashimoto a płodność, czyli jak pomóc organizmowi zajść w ciążę?

Monika Pyrek na swoim Facebooku poleca innym osobom chorym na Hashimoto ciekawe publikacje i książki. O tym, że cierpi na niedoczynność tarczycy, dowiedziała się w 2003 roku, w połowie swojej kariery. Dlaczego to ważne, by o tym mówić?