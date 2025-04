Rodzina Lewandowskich spędza wakacje nad Morzem Śródziemnym. Słynna para postanowiła wypocząć na przepięknych plażach jednej z greckich wysp. Za Robertem Lewandowskim trudne chwile po porażce polskiej kadry na mundialu. Na szczęście, kapitan naszej kadry ma okazję, by odbudować siły w towarzystwie najbliższych sobie osób.

Wakacje Lewandowskich

Anna i Robert Lewandowski na miejsce wypoczynku wybrali grecką wyspę Mykonos. Małżonkowie już kolejny raz spędzają wakacje właśnie w tym miejscu. Powód? Piękne plaże, gwarantowana pogoda i pyszne jedzenie! Czego chcieć więcej? Grecją wydaje się być zachwycona również roczna córeczka pary, Klara. Zobacz zdjęcia z wakacji Lewandowskich. Przy okazji, można zweryfikować, czy Anna Lewandowska w rzeczywistości równie doskonale wygląda w bikini, co na zdjęciach z Instagrama! ;) Obejrzyj materiał wideo!

