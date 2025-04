Anna Dereszowska po raz trzeci została mamą. Urodzony w listopadzie zeszłego roku Aleksander to młodszy brat Leny i Maksymiliana. Jak się okazało, rodzeństwo malucha miało duży wpływ na wybór jego imienia... Aktorka opowiedziała historię o wyborze nie jednego, a dwóch imion swojego najmłodszego dziecka.

Anna Dereszowska o imieniu synka

Gwiazda zapytana została o to, czy wraz z mężem zgodnie podjęli decyzję o imieniu dla swojego najmłodszego syna. Jak się okazało, pomysł nie wyszedł od samych rodziców.

– Imię tak naprawdę podsunęły nam dzieci, Lenka i Maks. Bardzo nam to imię pasuje. Nazwisko jest krótkie, bo Duniak, więc imię jest dłuższe - Aleksander. Krzysztof (na drugie - przyp. red.) po moim tacie. Wolimy zdecydowanie Aleks niż Oluś, chociaż oczywiście tak, jak będzie wolał, tak będziemy się do niego zwracali, ale póki co jest Aleksik – wyznała aktorka.

Podobają wam się imiona malucha?

