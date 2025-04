Anna Dereszowska w listopadzie zeszłego roku została mamą po raz trzeci. Mały Aleksander jest młodszym bratem Leny (ze związku z Piotrem Grabowskim) i Maksymiliana (ze związku z obecnym partnerem i tatą najmłodszej pociechy - Danielem Duniakiem).

Anna Dereszowska o trzecim dziecku

Podczas wywiadu, aktorka została zapytana o najmłodszego synka oraz przebytą niedawno ciążę.

– Mam wspaniałego kolejnego synka. Wielka radość, na szczęście jest takim dzieckiem, które mamę oszczędza, choć karmię go cały czas, więc niedosypiam. Wszystkie mamy wiedzą, jak to jest, co 2-3 godziny człowiek się budzi. Noce są trudne, ale ogrom szczęścia, które daje nam syn to jest coś tak wspaniałego, że w ogóle nie myślę o tym zmęczeniu – opowiedziała szczęśliwa Dereszowska.

Okazało się jednak, że podczas ciąży pojawiły się także obawy co do zdrowia malucha.

– Dziękuję losowi za to, bo ja już jestem po 40-tce, więc troszkę się baliśmy, ale wszystko jest dobrze – wyznała aktorka.

