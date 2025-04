Dążenie do bycia idealną mamą jest zmorą naszych czasów. Dotyczy mamy-pielęgniarki, mamy-nauczycielki czy mamy-aktorki. Bez względu na wykonywany zawód, kobiety chcą dążyć do perfekcji. Anna Dereszowska na swoim profilu udostępniła silny przekaz do wszystkich mam z dopiskiem od siebie: „Mam słaby dzień. Bardzo”.

Nie jesteś jedyną mamą, która nie wykrawa dziecku serduszek w kanapkach, tylko rzuca plaster szynki na chleb, albo prosi dziecko, by zrobiło sobie samo to cholerne drugie śniadanie.

Anna Dereszowska jest mamą dwójki dzieci, 10-latki i 2-latka. Mało mówi o byciu mamą, chroni swoją prywatność. Zabiera głos w ważnych kwestiach (ostatnio zwróciła uwagę na niesprawiedliwą płacę w środowisku aktorskim). Tym razem odniosła się do macierzyństwa, udostępniając tekst jednej ze znanych dość blogerek, Anny Jaworskiej.

Nie jesteś jedyną mamą, która ma wiecznie wyrzuty sumienia, że powinna więcej czasu spędzać z dzieckiem. Jest nas wiele. Wszystkie nie jesteśmy idealne. Staramy się. NIE ZAWSZE NAM WYCHODZI! Nie wyrzucaj sobie, że robisz za mało, za dużo, za słabo, za mocno, za wolno, za szybko, za nerwowo, za spokojnie, za późno, za wcześnie!!! Jesteś jedyną mamą dla swojego dziecka.

Post doczekał się ponad 11 tysięcy reakcji i blisko pięciu tysięcy udostępnień. W dyskusję włączyli się również mężczyźni. Wiele internautek zgodziło się z tym, że narzucają sobie dewizę, że powinny robić wszystko idealnie, że dom powinien lśnić, dzieci cały czas się uśmiechać, a one same być szczupłe i zadbane. W komentarzach czytamy:

Każda Mama jest przede wszystkim człowiekiem! Ściskam i przesyłam duuużo miłości.

Nie kreować się na idealną matkę w oczach innych. Patrzeć w oczy dzieci. Czasem powiedzieć KOCHAM, ale Cię nie lubię.

Nie ma idealnych mam tak jak nie ma idealnych dzieci

Nie ma idealnych ludzi, cokolwiek to słowo znaczy. To ważne, by ktoś nam przypominał, że my, kobiety, mamy prawo nie być idealne. W byciu mamą najważniejsza jest bezwarunkowa miłość i właśnie jej najbardziej potrzebują dzieci - niech uczą się także od nas bycia nieidealnymi ludźmi. Wie o tym zapewne każda mama, ale i każda o tym zapomina.

Cały tekst znajdziecie na blogu Anny Jaworskiej mumme.pl.

