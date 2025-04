Anna Dereszowska oraz inne polskie aktorki rozpoczęły dyskusję o nierównym wynagradzaniu kobiet - i nie tyczy się to jedynie aktorek! Czemu w XXI wieku musimy domagać się równej (z mężczyznami) płacy?

Ile zarabiasz? To pytanie rzadko pojawi się podczas konwersacji z kolega z pracy czy nawet dobra znajomą. Nie lubimy mówić o pieniądzach, a w przypadku Polaków - tym bardziej, jeśli zarabiamy całkiem nieźle, omijamy ten temat. Bycie zadowolonym ze swojego wynagrodzenia nie jest czymś normalnym ani dobrze widzianym. Lubimy narzekać, że „mogłoby być lepiej”, bo... mogłoby być. A panie wiedzą o czym mowa.