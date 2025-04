Czy może być już za późno? Oby nie! Gorąca para znalazła się w potrzasku - także ich dosięgnął kryzys małżeński, ale próbują wyjść na prostą. Jak Anja Rubik chce uratować swoje małżeństwo?

Dużo szumu spowodował wpis, który Anja Rubik umieściła na swoim profilu w ostatnim dniu 2015 roku. sylwester skłania ku przemyśleniom i refleksji oraz... nadziei, że następny rok będzie lepszym od poprzedniego. O czym może marzyć światowej sławy modelka, która ma niemal wszystko? Okazuje się, że najwidoczniej brakuje jej jednego: pewności, że jej małżeństwo przetrwa długie lata...

Pod presją grupy próbuję zrobić noworoczne postanowienia. Ale nic mi nie przychodzi do głowy poza złotym powiedzeniem Sashy: "zwolnienie jest nową szybkością". Więc spróbuję się do tego zastosować.

Czy modelka ma zamiar zwolnić i skupić się na "niebiznesowej" sferze swojego życia? W programie śniadaniowym przyznała, że jej związkowi potrzeba trochę czasu...

Prawda jest taka, że faktycznie rozstaliśmy się na jakiś czas. Nieprawdą jest, że się kłócimy, jesteśmy w ogromnej przyjaźni. Rozmawiamy codziennie przez telefon. Nie ma na razie mowy o rozwodzie czy dziwnych podziałach majątkowych. Nic nie wchodzi w grę, my się nadal kochamy, z tym że nasze życia się troszeczkę inaczej zaczynają toczyć. Chcemy innych rzeczy od życia w danym momencie, więc mamy taką przerwę.

Anja Rubik się rozwodzi czy nie?

Wiadomo, że para spędziła razem Święta oraz Sylwestra, wspólnie świętując z najbliższymi. To zrodziło myśl, że małżeństwo pogodziło się i ponownie wrócili na ten sam, jeden wspólny tor. Wiele też wskazuje na to, że to Anja Rubik musiała nieco przystopować i zgodzić się na pewne ustępstwa... Przekonamy się wkrótce, ale trzymamy kciuki za Anję i Sashę!

