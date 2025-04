Anja Rubik specjalnie w wywiadzie dla "Vivy!" opowiedziała o dorastaniu, trudach samodzielności i rozwodzie - przeżyła go bardzo, ale ma w sobie siłę i spokój. I nowe plany, niekoniecznie związane z modelingiem.

Anja i Sasha pobrali się po kilku latach związku w małej cerkwi na Majorce, w lipcu 2011 roku. Ślub miał charakter rodzinny, intymny, ale modelka nie ukrywała zdjęć i nagrań z tego wydarzenia. Oboje wierzyli, że to miłość na całe życie, jednak po kilku latach okazało się, że ich życiowe priorytety są rozbieżne, a ścieżki, którymi chcą podążać, nie krzyżują się. Po plotkach, domysłach, przyszła pora na fakty: Anja Rubik i Sasha Knezevic rozwiedli się. Rubik w wywiadzie dla magazynu "Viva" opowiedziała o tym przeżyciu ze spokojem, refleksją i nadzieją na lepsze.

"Dzięki niemu wierzyłam w siebie"

Anja Rubik rozwija swoje podróżnicze pasje. Nie myśli o wybiegu, a zgłębianiu dalekich krajów, fotografii. Jak przyznaje, daje jej do czas na zastanowienie się, czy podążą właściwą drogą. Oboje z byłym mężem przeżyli mocno rozstanie. Wracali do siebie, rozstawali się, dawali czas, potem znów spotykali. Chcieli ratować to małżeństwo. Dla wielu byli wzorcową parą.