4 maja Anna i Robert Lewandowscy powitali na świecie wyczekiwaną córeczkę. Już sama wieść o ciąży elektryzowała setki fanów, a maleńka Klara na długo przed narodzeniem została okrzyknięta polskim "royal baby". Trudno się dziwić, że fotka Roberta z nowo narodzoną córeczką, za pomocą której poinformował o zostaniu szczęśliwym ojcem, wywołała olbrzymie emocje.

Reklama

Od kilku lat każdy krok państwa Lewandowskich jest uważnie obserwowany. Zainteresowanie wzrosło wraz z początkiem ciąży, a po narodzinach Klary sięgnęło zenitu. Jak wygląda dziewczynka? Jakim wózkiem jeździ? Czy jest podobna do Ani, a może bardziej do Roberta? Jak czują się świeżo upieczeni rodzice? Co zrobiła młoda mama, że tak szybko udało jej się wrócić do świetnej formy? Lewandowscy są zasypywani dziesiątkami pytań.

Teraz Ania postanowiła odpowiedzieć na kolejne z nich. Na swoim profilu na Instagramie zdradziła sekret pięknej figury po ciąży, ale jednocześnie napomniała fanki:

- Przypominam, żeby wszystko robić z głową i umiarem, krok po kroku, nie zapominając, że robimy to dla własnego zdrowia. Przy karmieniu i trenowaniu należy pamiętać o zwiększeniu podaży kalorii. Drogie Mamy, teraz jest czas na regenerację, więc nic na siłę!

Anna Lewandowska po urodzeniu dziecka wróciła do pracy

A co ćwiczy po ciąży Anna Lewandowska?

- Pytacie o moją aktualną aktywność fizyczną... Póki co jest ona ograniczona do chodu oraz podstawowych statycznych ćwiczeń i wzmacniania mięśni dna miednicy.

Jak widać, sportsmenka zachowuje umiar i nie zamierza katować się na siłowni tylko po to, aby pozbyć się wszystkich nadprogramowych kilogramów. Zresztą... czy w ogóle są one jej problemem? Nie od dziś wiadomo, że kobiety uprawiające sport często szybciej wracają do formy po porodzie. Anna Lewandowska już kilkanaście dni po narodzinach Klary, prezentowała się naprawdę olśniewająco.

Gwiazda radzi wszystkim fankom:

- Kiedy wrócić do treningu po porodzie? Powrót do aktywności fizycznej po naturalnym porodzie, zalecany jest po 6 - ciu tygodniach, chyba ze lekarz prowadzący wyrazi zgodę na podjęcie jej wcześniej. Po cesarskim cięciu można wrócić do ćwiczeń po 12 tygodniach. W obu przypadkach konieczna jest konsultacja i zielone światło od lekarza.

Co ciekawe, kilka dni temu Ania udostępniła na swoim Facebooku fotkę, na której można podejrzeć jej pierwsze wizyty na siłowni po ciąży. Jak podkreśliła, wraca do gry kroczek po kroczku, a towarzyszy jej wsparcie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że chodzi o Roberta Lewandowskiego, ale wprawne oko obserwatora zauważy, że... na fotce jest też mała Klara!

Reklama

Czytaj więcej na temat Anny Lewandowskiej