28 czerwca startuje trasa muzyczno-telewizyjna w Kołobrzegu. Na scenie wsytąpi m.in. Ania Dąbrowska, dlatego też artystka pojawiła się na konferencji Lato Zet. Bardzo się zmieniła!

34-letnia Ania Dąbrowska zaistniała na polskim rybku myzycznym w 2002 roku dzięki programowi "Idol". Jej twórczość trafiała w gust odbiorców, a i teraz wokalistka nie narzeka na brak pracy. jej kariera nabrała rozpędu kilka lat temu dzięki singlowi "Charlie, Charlie" i krążkom Ania Movie czy W spodniach czy w sukience. Na jej koncie pojawiły się nagrody (w tym Fryderyk) i liczne nominacje. Później aktywność muzyczna zeszła na dalszy plan, bowiem w 2010 roku pojawił się na świecie jej syn, Staś...

Ania Dąbrowska niepodobna do siebie?

I chyba to rodzicielstwo sprawiło, że Dąbrowska zaniechała dokładania większych starań w kwestii pracy nad swoim wizerunkiem. W 2013 roku ona i jej partner, Paweł Jóźwicki, powitali na świecie córkę, Melanię. Kilka miesięcy potem prasa rozpisywała się o konfliktach w ich związku. Jóźwicki jest także jej menadżerem, więc temat był na topie...

Artystka i autorka tekstów wróciła w 2015 roku z nową płytą, świeżym repertuarem i... nowym wyglądem, który nas osobiście nie powala. Ania Dąbrowska na konferencji wyglądała bardzo niekorzystnie. Nie od dziś wiadomo, że kompozytorka ma tendencje do przybierania na wadze. Wzorzysta sukienka zapięta pod samą szyję, do tego kryte czarne rajstopy i szpilki typu peep-toe - nie, to nie jest przepis na sukces!

Co się stało z piosenkarką? A może przesadzamy? Zobacz zdjęca z konferencji!

