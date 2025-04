Redakcja wybrała najseksowniejszy model butów na wiosnę i lato. Okazały się nim botki z otwartym palcem, które znajdziecie w najnowszej ofercie większości marek. Kochają je gwiazdy i projektanci na całym świecie. Nic dziwnego, w końcu prezentują się doskonale zarówno do dżinsów, jak i seksownej miniówki.

Modne i sexy botki peep-toe

Buty w tym stylu miały swoją premierę już jakiś czas temu, jednak w nadchodzących sezonach znajdziecie je w ofertach topowych brandów. GX by Gwen Stefani, który za chwilę będzie dostępny na Zalando.pl to modele najbardziej pożądane. Drugą opcją, w której się zakochałyśmy to ekstrawaganckie modele z wiosenno-letniej kolekcji polskiej marki Loft37. Ponadto fantastyczne wersje tego seksownego botka znajdziecie również w: Zarze, Hego's Milano, Prima Moda, czy F&F. Pokochałyśmy botki damskie materiałowe.

