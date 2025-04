Katarzyna Zielińska zamieściła na Instagramie zdjęcie z dziećmi. Prywatna fotka prawdopodobnie powstała w domu aktorki. Widać na nim gwiazdę w objęciach synów. Uroczy obrazek został uzupełniony wzruszającym postem o rozterkach i dylematach, z którymi mierzy się każda mama.

Katarzyna Zielińska pokazała synów!

Taki widok to rzadkość! Katarzyna Zielińska stara się chronić swoje życie prywatne. Do tej pory nie zdecydowała się na pokazanie twarzy synów: 3-letniego Henryka i rocznego Aleksandra. Niezwykle rzadko publikuje w sieci jakiekolwiek zdjęcia z rodzinnego archiwum.

Tym razem zrobiła wyjątek. Nie tylko podzieliła się z internautami prywatnym zdjęciem, ale również swoimi doświadczeniami w roli podwójnej mamy. Gwiazda przyznała, że podobnie jak wiele innych kobiet, nie zawsze czuje się komfortowo, kiedy musi zostawić swoich synów, wychodząc do pracy.

Często wiele Mam mówi mi, że ma wyrzuty sumienia wychodząc do pracy. Ja też tak czasem miewam. Przyznaję. I tak już będzie zawsze. Bo mamą chce się być na 1000%. Żeby nie zwariować, trzymam się hasła, które powtarzamy sobie codziennie w naszym domu: NIE LICZY SIĘ ILOŚĆ SPĘDZANEGO ZE SOBĄ CZASU, TYLKO JAKOŚĆ! - podkreśliła aktorka.

Katarzyna Zielińska podkreśliła, że choć czasem dopadają ją rozterki, to uwielbia swoją pracę, która daje jej spełnienie. Jednak bardzo się stara, by jej synowie dorastali w przekonaniu, że to oni są najważniejsi.

Chłopaki wiedzą, że kochamy się jak stąd do księżyca, gwiazd i z powrotem i że ich Mama jest najukochańszą wróżkoksiężniczką na świecie. Możemy razem przenosić wszystkie góry świata. Zmęczenie się wtedy nie liczy. Zmęczenie nie ma szans. Hej ho!!! Ps. A na rękach 29 kilogramów miłości - napisała.

Wpis Katarzyny Zielińskiej wywołał ogromny odzew internautek. Zarówno zdjęcie, jak i tekst bardzo się spodobały. Wiele kobiet odnalazło w słowach aktorki własne przemyślenia na temat macierzyństwa.

- Super dzieciaczki, a chwilę spędzone z nimi niezastąpione. Chyba każda z nas miała lub ma wyrzuty sumienia ale takie jest życie i zgadzam się w 100%, nie liczy się ilość ale jakość. - Super słowa, też tak czuję. - Wszystkie mamy tak mają - czytamy w komentarzach.

