Alicja Bachleda-Curuś został matką chrzestna statku "Alicja" Żeglugi Mazurskiej. Z tej okazji została zaproszona na oficjalną ceremonię chrztu, która odbyła się 5 lipca na nabrzeżu Portu Giżycko. Wyglądała przepięknie, ale ważniejsze jest, to że traktowała zebrane osoby z szacunkiem. Jeden z uczestników opisał drobne wydarzenie, które potwierdza, że Alicja Bachleda-Curuś to kobieta z klasą.

Bez zbędnego szumu, ale z szacunkiem do zebranych

Kto powiedział, że jeśli impreza nie jest wystawna, że jeśli zamiast wody nie leje się szampan, że jeśli nie jest to metropolia, a zwykłe miasto, to nie należy się starać? Alicja Bachleda -Curuś swoją rolę matki chrzestnej okrętu wzięła sobie do serca i potraktowała jako ogromny zaszczyt. Plotkarskie media zaczęły rozpisywać się o jej "dekolcie do pępka", "chałturowaniu" czy "rozwinięciu czerwonego dywanu dla gwiazdy". Aktorka niewiele sobie z tych złośliwości robi. Jest sobą. I to wyjątkową sobą!

Alicja Bachleda-Curuś zachwyciła zebranych

To był drobiazg, ale jak ważny. Aktorka przebywała w Giżycku z okazji rozpoczęcia Letniego Festiwalu Filmowego w Porcie Ekomarina. Wizyta dała okazję również do uroczystości nadania imienia najnowszemu statkowi Żeglugi Mazurskiej. Przez moment pojawiły się techniczne problemy - zaradziła sama Alicja!

Wczoraj biegałem jako fotoreporter i miałem okazje zrobić kilka zdjęć gwieździe światowego formatu - Alicji Bachledzie-Curuś. Muszę powiedzieć, że kobieta z wielką klasą i bez tzw much w nosie:) Każdy kto chciał mógł sobie zrobić z nią zdjęcie a przy chrzcie statku kiedy Pani kapitan (chyba kapitan;P) miała problemy z mikrofonem to Pani Alicja ochoczo podjęła się pomocy i ... włączyła go:D powinniśmy być dumni, że mamy takich aktorów.

Jesteśmy! Prawda? :)

