Reklama

Szykujecie się na ważną imprezę? A może po prostu chcecie wybrać się z koleżankami na drinka po pracy? Jeśli tak, to z pewnością przynajmniej połowie z was przychodzi do głowy myśl: "co ja na siebie założę?!". Spokojnie, to standardowe zachowanie, a my jesteśmy od tego, żeby wybawić was z przedimprezowej opresji.

Wybrałyśmy 5 trendów, dzięki którym szybko i niedrogo odmienicie wasz look. Czasami wystarczy mała zmiana, detal albo krój, którego do tej pory unikałyście, żebyście wyglądały zniewalająco.

Torebki z biżuteryjnym akcentem to hit tego sezonu!

Kobiety kochają torebki! Im ich więcej w szafie tym lepiej. Na wielkie wyjścia najlepiej sprawdzają się małe torebki na łańcuszkach lub tasiemkach i z ozdobnymi klamrami. Im bardziej błyszcząca torebka, tym stylizacja powinna być skromniejsza.

fot. FREE/kolaż Polki.pl

Oryginalna marynarka doda charakteru

W tym sezonie najmodniejsze są te o przedłużonym fasonie. Stawiaj na mocne kolory, zwierzęce wzory lub połyskujące tkaniny - szczególnie polecamy welur. Wystarczy bieliźniana koszulka z koronką pod spód, cienki łańcuszek na szyję, dopasowane dżinsy i jesteś gotowa na podbój świata.

fot. FREE/kolaż Polki.pl

Biała koszula - klasyk o zupełnie nowym kroju

Białą koszulę powinna mieć każda z nas. W tym sezonie nie nosimy jednak tych o dopasowanych krojach, które dobrze sprawdzają się jedynie w pracy. Nosimy te dłuższe i szersze, asymetryczne, z wycięciami na plecach lub licznymi naszywkami.

fot. FREE/kolaż Polki.pl

Duże kolczyki - im większe tym lepsze!

Wystarczy biały t-shirt, dżinsy i duże, błyszczące kolczyki, aby casualowy strój stał się wieczorowym. To świetny sposób na błyskawiczną zmianę stylizacji w ciągu dnia. Nam najbardziej podobają się te w różnokolorowymi, dużymi, połyskującymi kamieniami.

fot. FREE/kolaż Polki.pl

Modne buty "robią" cały look!

Jeśli masz w swojej szafie "małą czarną", którą uwielbiasz to już połowa sukcesu. Wystarczy, że założysz do niej seksowne, ekstrawaganckie buty, a będziesz wyglądać oszałamiająco! W tym sezonie stawiaj na cienkie szpilki o lekko przedłużonym nosku. Kolor? Koniecznie metalik!

fot. FREE/kolaż Polki.pl

Reklama

MATERIAŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY Z DERMIKA SALON&SPA