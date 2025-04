Aleksandra Szwed na EMA 2015 zachwyca figurą 6 miesięcy po porodzie

Na początku lipca w Pałacu Prymasowskim w Warszawie ogłoszono nominacje do Eska Music Awards. Z tej okazji pojawiły się głównie gwiazdy polskiej sceny muzycznej, ale przybyła także śliczna Aleksandra Szwed!

Aktorka od jakiegoś czasu sporadycznie pojawia się na imprezach i eventach, ale w dużej mierze zajmuje się 6-miesięcznym synkiem, Brunem. Już 3 miesiące po porodzie Szwed zaprezentowała spektakularną sylwetkę, jakby w ogóle nie była w ciąży! Zawsze wybiera taliowane sukienki, które podkreślają jej wdzięki.

ONS.pl

I tym razem Ola Szwed pokazała się z jak najlepszej strony. Na ogłoszeniu nominacji do nagrody Eska Music Awards (ogłoszenie zwycięzców już 29 sierpnia) pojawiła się w skromnej sukience do kolan w jasnym pastelowym kolorze projektu polskiej projektantki. Podkreślała także odcień skóry aktorki. My jesteśmy pod wrażeniem długości jej włosów! Pasują jej długie fale? Czy widać, że aktorka jest 6 miesięcy po porodzie?

Zainspiruj się prostym i klasycznym lookiem Aleksandry Szwed!

